Zver pričakuje višjo udeležbo kot na prejšnjih evropskih volitvah

Destrnik, 26. maja - Nosilec skupne liste SDS in SLS na evropskih volitvah Milan Zver je dopoldne svoj glas oddal v rodnem Destrniku. Kot je ob tem povedal, glede na lepo vreme danes pričakuje dobro udeležbo volivcev, precej višjo kot pred petimi in desetimi leti. Celotna volilna kampanja je bila po njegovem bolj intenzivna, stranke pa so vanjo vložile več energije.