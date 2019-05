Jančarjeva in Kotnikova četrti na Filipinih

Manila, 26. maja - Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik sta na turnirju svetovne serije na Filipinih osvojili nehvaležno četrto mesto. V Boracayju sta do uspeha kariere prišli drugi slovenski predstavnici, Katarina Fabjan in Klara Kregar, ki sta osvojili deveto mesto, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).