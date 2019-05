V BiH ovadili Dijano Đuđić zaradi oškodovanja proračuna za 2,5 milijona evrov

Banjaluka, 26. maja - Preiskovalna agencija Bosne in Hercegovine Sipa je po poročanju lokalnih medijev državnemu tožilstvu ovadila Dijano Đuđić in še dve osebi zaradi suma oškodovanja proračuna BiH za okoli 2,5 milijona evrov. Trojico sumijo vpletenosti v kazniva dejanja organiziranega kriminala, pranja denarja in utaje davkov.