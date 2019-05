Umrla dolgoletna predsednica Europe Donne Mojca Senčar

Ljubljana, 26. maja - V 80. letu starosti je umrla dolgoletna predsednica združenja Europa Donna Slovenija Mojca Senčar. Zdravnica, primarijka, anesteziologinja in neutrudna borka za pravice bolnikov je bila prepoznaven obraz združenja, ki je tudi zaradi nje postalo ugledna organizacija civilne družbe in pomemben glas žensk z rakom, so sporočili iz združenja.