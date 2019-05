Šarec: Volimo za evropske vrednote

Kamnik, 26. maja - Predsednik vlade in prvak LMŠ Marjan Šarec je po oddaji svojega glasu na volitvah poslancev v Evropski parlament dejal, da je pomen tokratnih volitev "evropski". To pomeni, da volimo za evropske vrednote, za Evropo, kjer bodo ljudje lahko živeli in delali v miru, je pojasnil.