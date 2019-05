Mlinarjeva ocenila kampanjo kot izredno dobro in profesionalno

Ljubljana, 26. maja - Nosilka evropske liste SAB Angelika Mlinar je po današnjem glasovanju na volišču v centru Ljubljane v izjavi za STA poudarila, da je bila tokratna predvolilna kampanja "izredno dobra in profesionalna". Za strankino listo pričakuje vsaj eno poslansko mesto v Evropskem parlamentu in to bi tudi ocenila kot uspešen volilni rezultat.