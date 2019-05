Na Irskem velika podpora omilitvi pravil za ločitev

Dublin, 26. maja - Irci so na referendumu, ki so ga izvedli v petek hkrati z evropskimi volitvami, izrazili veliko podporo predlogu za nadaljnjo omilitev sicer strogih zakonskih določil za prekinitev zakonske zveze. Kot kažejo danes objavljeni rezultati, okoli 82 odstotkov volivcev odobrava znižanje števila let, kolikor jih mora par pred živeti ločeno pred razvezo.