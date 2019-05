Toronto s še enim preobratom do prvega finala lige NBA

Toronto, 26. maja - Košarkarji Toronto Raptors so drugi finalisti lige NBA. Po preobratu na šesti tekmi finala vzhodne konference so s 100:94 premagali Milwaukee Bucks in s tem po zaostanku 0:2 v zmagah prišli do svojega prvega velikega finala v zgodovini. Prvi igralec domačih je bil Kawhi Leonard z 27 točkami, 17 skoki in sedmimi asistencami.