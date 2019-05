Finska - Rusija 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Bratislava, 25. maja - Hokejisti Finske so prvi finalisti svetovnega prvenstva elitne skupine na Slovaškem. V prvem polfinalu so v Bratislavi z 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) premagali Ruse. Njihovi tekmeci v finalu bodo boljši iz večernega obračuna med Kanado in Češko, ki se bo začel ob 19.15.