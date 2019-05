Zidanškova izgubila prvi finale serije WTA

Nürnberg, 25. maja - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se v Nürnbergu ni dokopala do svoje prve turnirske zmage serije WTA. V finalu turnirja z nagradnim skladom 250.000 dolarjev je morala po dveh urah in 17 minutah priznati premoč prvi nosilki, 24-letni Kazahstanki Juliji Putincevi, ki je zmagala s 4:6, 6:4 in 6:2.