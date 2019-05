Biljenci za konec sezone do zmage nad Brdi

Ljubljana, 25. maja - Nogometaši v 2. slovenski ligi so začeli zadnji, 30. krog sezone 2018/19. Medtem ko bo odločitev o prvaku in neposrednem potniku v prvoligaško konkurenco odločila nedelja, pa sta že danes sezono končala Bilje in Brda. Biljenci so se od navijačev poslovili z zmago s 3:1 in končali na devetem mestu.