V več hrvaških mestih shodi proti splavu

Zagreb, 25. maja - V Zagrebu, Splitu in Zadru so danes potekali pohodi za življenje pod geslom Zaščitimo najbolj ogroženo manjšino na Hrvaškem - nerojene otroke. Pripravila so jih hrvaška konservativna združenja. Največ ljudi, približno 5000, je bilo na shodu v Zagrebu, na katerem je nastopil tudi kontroverzni pevec Marko Perković - Thompson.