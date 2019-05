Mihalinčevi tri zmage, ljubljanski Mass na Finskem napredoval v skupino A

Slovenska Bistrica, 25. maja - Ljubljanski Mass je na evropskem klubskem atletskem pokalu v Tampereju na Finskem v skupini B odlično nastopil ter se tako v moški kot v ženski konkurenci uvrstil v skupino A. Atletinje so prepričljivo zmagale (136 točk), atleti so bili drugi (134,5). Za Mass sta dve posamični zmagi dosegli Maja Mihalinec in Maruša Mišmaš.