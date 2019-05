Po smrti 20 študentov lastnike šole obtožili uboja

New Delhi, 25. maja - Indijska policija je lastnike zasebne šole v mestu Surat, v kateri je v petek izbruhnil požar in terjal najmanj 20 življenj, obtožila uboja iz malomarnosti in poskusa uboja iz malomarnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Žrtve so bile stare med 15 in 22 let.