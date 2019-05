Malteška vojska v Sredozemlju rešila več kot 200 migrantov

Valletta/Rim, 25. maja - Malteška vojaška ladja je v noči na soboto v Sredozemlju z dveh čolnov rešila 216 migrantov, ki so se v malteških teritorialnih vodah znašli v težavah. Migrante, med katerimi je bila najmanj ena nosečnica in več otrok, so prepeljali na Malto, so po poročanju časnika Times of Malta sporočile tamkajšnje oblasti.