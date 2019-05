Policija v zvezi s streljanjem v Zidanem Mostu aretirala 22-letnika

Zidani Most, 25. maja - Policija je po streljanju v večstanovanjski hiši v Zidanem Mostu, v katerem je bil lažje poškodovan 32-letni moški, v petek pozno popoldne odvzela prostost 22-letniku, ki je neprijavljen bival pri najemniku stanovanja, kjer je prišlo do streljanja. Sumijo ga povzročitve splošne nevarnosti, so danes sporočili iz policije.