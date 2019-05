Vlak trčil v tovornjak, pet poškodovanih

Ljubljana, 25. maja - Potniški vlak je danes ob 7.45 med železniškima postajama Ljubljana Rakovnik in Škofljica zadel tovorno vozilo, ki je zapeljalo na železniški prehod, ko je bil ta zaprt s polzapornicami, so sporočili iz SŽ. Na vlaku je bilo 27 potnikov, po doslej zbranih podatkih so bili lažje poškodovani štirje potniki in voznik tovornjaka, so sporočili policisti.