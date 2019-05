Pompeo mimo kongresa za prodajo ameriškega orožja Savdski Arabiji

Washington, 25. maja - Ameriška administracija je zaobšla kongres in potrdila 22 poslov prodaje orožja Savdski Arabiji in drugim partnericam. Državni sekretar Mike Pompeo je prepričan, da bo 8,1 milijarde dolarjev vredna prodaja orožja Savdski Arabiji, Združenim arabskim emiratom in Jordaniji "odvrnila iransko agresijo in okrepila samoobrambne sposobnosti partneric".