Hokejistke v NHL stavkajo za boljši položaj

Ljubljana, 25. maja - ZDA in Kanada sta najmočnejši reprezentanci ženskega hokeja. Najbolj to potrjuje dejstvo, da je ena od teh dveh držav osvojila naslov svetovnih prvakov že vse od leta 1990. A dekleta se počutijo zapostavljene, zato so napovedale stavko in če bo treba, so pripravljene stavkati celo naslednjo sezono, poročajo mediji čez lužo.