New York, 24. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali v zelenem. Med vlagatelji vlada pozitivno vzdušje pred prihajajočim prazničnim vikendom, skrbi in nepredvidljivost pa še vedno povzroča trgovinski spor med Kitajsko in ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.