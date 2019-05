Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 5.)

Ljubljana, 24. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o napovedi zadnjih anket za evropske volitve, ki v Sloveniji največ glasov pripisujejo skupni listi SDS in SLS, o podpori madžarskega predsednika Viktorja Orbana SDS pred evropskimi volitvami in o konferenci ministrov v okviru regionalnega varnostnega partnerstva Salzburški forum.