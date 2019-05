Ob zaključku kampanje pred evropskimi volitvami pozivi k volilni udeležbi

pripravila Alenka Potočnik

Ljubljana, 24. maja - Volilna kampanja pred volitvami v Evropski parlament se izteka. Stranke in kandidati imajo le še do polnoči čas za prepričevanje volivcev, naj v nedeljo glas oddajo prav njim. Tudi zadnji dan pred nastopom volilnega molka so se vrstili pozivi kandidatov na volitve. Udeležba na predčasnem glasovanju kaže na boljšo udeležbo kot pred petimi leti.