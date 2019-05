Zverev in Jarry za lovoriko v Ženevi

Ženeva, 24. maja - Nemec Alexander Zverev in Čilenec Nicolas Jarry se bosta pomerila za naslov prvaka na teniškem turnirju ATP v Ženevi z nagradnim skladom 524.340 evrov. Prvi nosilec Zverev je v polfinalu izločil Argentinca Federica Delbonisa s 7:5, 6:7 (6) in 6:3, Jarry je bil boljši od petopostavljenega Moldavca Raduja Albota s 6:3 in 6:4.