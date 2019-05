Na zgornjem Gorenjskem šolarji zbirajo odpadno jedilno olje

Jesenice, 26. maja - Jeseniško javno komunalno podjetje Jeko je v sodelovanju s komunalnimi podjetji in občinami zgornje Gorenjske že drugo leto zapored izvedel projekt zbiranja odpadnega olja iz gospodinjstev. V teh dneh potekajo zaključne prireditve projekta, s katerim osveščajo učence in prek njih tudi starše in širše okolje o pravilnem ravnanju z odpadnim oljem.