V Ljubljani Triglav The Rock z dvema skupnima zmagovalcema

Ljubljana, 25. maja - Kongresni trg v Ljubljani bo tretjič po vrsti gostil ekshibicijsko tekmovanje v balvanskem plezanju Triglav The Rock. Najboljšim ni bilo treba plezati v petkovih kvalifikacijah in so imeli svoje mesto v polfinalu že zagotovljeno, med njimi tudi prva zvezdnica tega športa Janja Garnbret in Jernej Kruder.