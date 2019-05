Skupina NLB v prvem četrtletju s 57,9 milijona evrov čistega dobička

Ljubljana, 24. maja - Skupina NLB je v prvem četrtletju 2019 je ustvarila 57,9 milijona evrov čistega dobička, kar je na ravni enakega obdobja lani. Čisti skupni prihodki iz poslovanja so znašali 133,8 milijona evrov, kar je tri odstotke več kot v prvem trimesečju lani. Rast temelji na višjih neto obrestnih prihodkih in čistih prihodkih iz opravnin, so zapisali v NLB.