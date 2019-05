Pikalo ostro obsodil spolne zlorabe

Ljubljana, 24. maja - Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je danes ostro obsodil vsakršne spolne zlorabe. "Bolj nedopustnega in zavržnega dejanja, kot je to, ni," je dejal. Napovedal je, da bodo v primeru, da bodo sumi o spolni zlorabi v enem izmed slovenskih vrtcev potrjeni, "ukrepali po vseh možnih kanalih, ki jih imamo na voljo".