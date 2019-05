Priporočila Evropskega kodeksa proti raku najboljša preventiva

Ljubljana, 25. maja - Ob začetku Evropskega tedna boja proti raku bo v ospredju poznavanje Evropskega kodeksa proti raku, saj strokovnjaki ocenjujejo, da bi upoštevanje priporočil kodeksa lahko zmanjšalo breme raka za 30 do 50 odstotkov. Najpogostejši raki pri nas so rak kože, prostate, debelega črevesa, pljuč in dojke. Vsako leto zaradi raka umre več kot 6000 ljudi.