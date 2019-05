Zidani Most, 24. maja - V Zidanem Mostu je danes nekaj po 14. uri prišlo do streljanja. Kot so naknadno sporočili s Policijske uprave Celje, je bil 32-letni moški lažje poškodovan. Policija zbira obvestila glede suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.