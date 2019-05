Skupina Luka Koper v prvem četrtletju z rastjo dobička in prihodkov

Koper, 24. maja - Skupina Luka Koper je v prvem četrtletju letos ustvarila 14,4 milijona evrov čistega dobička, kar je en odstotek več kot v enakem obdobju lani. Čisti prihodki od prodaje so se ustavili pri 61 milijonov evrov in so bili za osem odstotkov višji kot v prvem trimesečju lani.