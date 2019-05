Peterle: Evropa potrebuje izkušene, modre ljudi

Ljubljana, 24. maja - Ob koncu predvolilne kampanje je kandidat NSi za evropskega poslanca Lojze Peterle pojasnil, da je zanj volilna kampanja lepši del politike. Poudaril je, da so ga ljudje lepo sprejeli. "Zdaj Evropa potrebuje izkušene, modre ljudi, sposobne dialoga in sodelovanja. Mislim, da so me ljudje prepoznali kot takšnega kandidata," je še dodal.