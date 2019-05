Za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij šest milijonov evrov

Ljubljana, 24. maja - Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva. Z njim bo sofinanciralo trajnostno naravnana delovna mesta v letošnjem in prihodnjem letu ter leta 2021, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva.