Kranj, 24. maja - Na gorenjski avtocesti so pri Kranju odstranili posledice prometne nesreče, poroča prometnoinformacijski center. Avtocesta je bila zaprta več kot šest ur. Po podatkih policije se je prevrnilo tovorno vozilo, zaradi česar se je razsul tovor. Voznik se je poškodoval, odpeljali so ga v zdravstveno ustanovo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.