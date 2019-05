Gorenjska avtocesta pri Kranju zaprta le še v smeri Avstrije

Kranj, 24. maja - Gorenjska avtocesta je med Kranjem vzhod in Kranjem zahod proti Avstriji še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Proti Ljubljani pa je promet že sproščen. Na relaciji Ljubljana-Karavnke je obvoz preko Brnika ali Kranja vzhod do priključka Kranj zahod, poroča pormetnoinformacijski center.

Povsod na območju Kranja po glavnih in regionalnih cestah ter na izvozih z avtoceste v obeh smereh nastajajo zastoji.

Po podatkih policije se je prevrnilo tovorno vozilo, zaradi česar je prišlo do razsutja tovora. Tovorno vozilo je v smeri Ljubljane prevažalo pesek, ki se je v nesreči razsul po vozišču. Voznik se je pri tem poškodoval, zaradi česar so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo. V organizmu po podatkih policije ni imel alkohola, so sporočili s Policijske uprave Kranj.