Italijanska policija pri rutinskem pregledu odkrila milijon evrov gotovine

Rim, 24. maja - Policisti so med rutinskim pregledom cestnega prometa na jugu Italije danes ustavili moškega, ki je deloval živčen, zato so pregledali njegov avtomobil in v njem našli nekaj več kot milijon evrov gotovine. Niso ga aretirali, so ga pa obtožili posedovanja ukradenega blaga, avtomobil in denar pa zasegli, poroča nemška tiskovna agencija dpa.