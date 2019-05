Pred koncem kampanje v Levici izpostavili pomen evropskih volitev za Slovenijo

Ljubljana, 24. maja - Kandidati in kandidatke Levice za evropske poslance so na sklepnem dogodku pred koncem volilne kampanje pozvali k oddaji glasu za demokratično, socialno in ekološko Evropo. Ob tem so izpostavili pomen evropskih volitev za Slovenijo in njene državljane. V stranki sicer pričakujejo vsaj enega evropskega poslanca.