Na tekmovanju Triglav the Rock tudi mednarodna zasedba

Ljubljana, 24. maja - V ljubljanski Bolder sceni so se začele kvalifikacije za spektakularno tekmovanje v balvanskem plezanju Triglav The Rock Ljubljana, ki se bo v soboto, na nekdanji "dan mladosti", odvijalo na Kongresnem trgu. Najboljši imajo svoje mesto v polfinalu že zagotovljeno. Na seznamu nastopajočih so tudi tekmeci Slovencev v svetovnem pokalu.