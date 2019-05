GZS pred evropskimi volitvami: Članstvo v EU in uvedba evra za Slovenijo pozitivna

Ljubljana, 24. maja - Ekonomski analitiki pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so pred nedeljskimi volitvami v Evropski parlament ocenili učinke članstva Slovenije v EU in evrskem območju. Njihov zaključek je, da sta bila članstvo v povezavi in prevzem skupne valute za Slovenijo pozitivna in sta prispevala k okrepitvi blaginje v državi.