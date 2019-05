Eko sklad z novimi spodbudami občinam za nakup potniških in komunalnih vozil

Ljubljana, 24. maja - Eko sklad je objavil nova javna poziva za dodeljevanje spodbud občinam za nakup vozil za prevoz potnikov ter komunalnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda bo znašala do 80 odstotkov vrednosti cene posameznega vozila, vendar ne več kot 300.000 evrov za električno in 500.000 evrov za vozilo na vodik, so sporočili iz sklada.