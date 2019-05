Pahor in Niinistö drugi dan obiska posvetila okolju

Kranjska Gora, 24. maja - Predsednik republike Borut Pahor in finski predsednik Sauli Niinistö sta drugi dan uradnega obiska posvetila okolju, odnosu do narave in prijateljstvu med državama. Med drugim sta obiskala podjetje Jelovica Hiše, v Planici pa odkrila klop prijateljstva, so sporočili iz urada predsednika.