Volilna napoved Valicona: Skupni listi SDS in SLS najverjetneje trije mandati, LMŠ in SD po eden

Ljubljana, 24. maja - Po volilni napovedi agencije Valicon bo na nedeljskih evropskih volitvah zmagala skupna lista SDS in SLS, ki bo najverjetneje dobila tri poslanske mandate. Na drugem in tretjem mestu bosta LMŠ in SD, ki bosta najverjetneje dobili po en mandat, preostali poslanski sedeži pa bodo najverjetneje pripadli NSi, Levici in DeSUS.