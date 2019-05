V SNS zaradi pomoči migrantom kazensko ovadili direktorico Pravno-informacijskega centra

Ljubljana, 24. maja - Poslanska skupina SNS, ki jo zastopa njen vodja Zmago Jelinčič Plemeniti, je kazensko ovadila direktorico Pravno-informacijskega centra Katarino Bervar Sternad. Centru očitajo, da migrantom omogoča prehod meje na nezakonit način in jim pri tem tudi svetuje. Bervar Sternadova ovadbo vidi kot predvolilno potezo in se do navedb v njej ne opredeljuje.