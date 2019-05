Ljubljanska borza: SBI TOP ob petino odstotka

Ljubljana, 24. maja - Indeks SBI TOP je zadnji trgovalni dan v tednu izgubil 0,20 odstotka vrednosti in se oblikoval pri 871,74 točke. Vlagatelji so opravili za 1,74 milijona evrov poslov, od tega največ s Krkinimi delnicami. S slednjimi so opravili tudi dva posla s svežnjem v vrednosti pol milijona evrov.