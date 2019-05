Dnevi Notranjskega parka vabijo na Cerkniško jezero

Cerknica, 25. maja - Notranjski regijski park te dni vabi obiskovalce s številnimi prireditvami in aktivnostmi. Danes bo ob Cerkniškem jezeru potekala osrednja prireditev, na kateri bodo organizatorji prikazali ljubezensko zgodbe notranjskih Romea in Julije, obiskovalcem pa bo na voljo tudi uporaba čolnov, opazovanje ptic, stojnice z lokalo kulinariko in poligon.