Zaradi prometne nesreče gorenjska avtocesta pri Kranju zaprta v obe smeri

Kranj, 24. maja - Zaradi prometne nesreče je med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod v obe smeri zaprta celotna avtocesta, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Po prvih podatkih policije se je prevrnilo tovorno vozilo, zaradi česar je prišlo do razsutja tovora. Zapora naj bi trajala dlje časa. Obvozi so urejeni.

Policisti so na kraju prometne nesreče na avtocesti že zaključili ogled, zdaj pa odstranjujejo tovorno vozilo in posledice nesreče. Zaradi suma, da je vzrok prometne nesreče predrtje pnevmatike, so jo policisti zasegli in jo bodo preverili. Aktivnosti bodo predvidoma potekale še najmanj uro ali dve, mogoče tudi dlje, so napovedali na kranjski policijski upravi.

Tovorno vozilo je v smeri Ljubljane prevažalo pesek, ki se je v nesreči razsul po vozišču. Voznik se je pri tem poškodoval, zaradi česar so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo. V organizmu po podatkih policije ni imel alkohola.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra je obvoz za vozila do sedem ton in pol brez prikolic možen po regionalni cesti skozi Kranj. Promet iz obeh smeri za določena vozila, predvsem tovorna vozila in avtobuse, pa poteka po odstavnem pasu.

Nastaja zastoj iz smeri Ljubljane na izvozu Kranj vzhod, vozniki lahko avtocesto zapustijo na priključku Brnik. Zastoj je tudi iz smeri Jesenic na izvozu Kranj zahod, zato voznikom svetujejo, da avtocesto zapustijo na priključku Podtabor. Obvoz je možen tudi po cesti Ljubljana-Medvode-Kranj, je še zapisano na spletni strani prometnoinformacijskega centra.

Na avtocesti se med zaporo in mestom nesreče nahaja še več vozil, ki jim bodo po navedbah policije v najkrajšem času omogočili zapustitev avtoceste. Na PU Kranj so še opozorili, da naj vozniki ne obračajo sami, saj jim bo predvidoma omogočena vožnja mimo kraja nesreče po odstavnem pasu.

Voznike policisti pozivajo k strpnosti in ob tem opozarjajo na nekatere posameznike, ki so pri vožnji mimo kraja nesreče snemali intervencijo. To so radovedneži, ki zelo hitro lahko postanejo nevarni, so zapisali v sporočilu. So pa pohvalili ustvarjen reševalni pas.