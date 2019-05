Evropski inšpektorji zadovoljni z napredkom agencije za civilno letalstvo

Ljubljana, 24. maja - Inšpektorji Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) so v nadzoru agencije za civilno letalstvo po navedbah slednje zaznali "izreden napredek," kar gre pripisati intenzivnemu delu v minulih letih in uvedbi pravih informacijskih orodij. EASA ocenjuje, da je Slovenija na pravi poti pri zagotavljanju letalske varnosti, so zapisali na agenciji.