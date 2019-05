Sviz: Če ministrstvo ne bo pokazalo interesa za rešitev težav mobilnih učiteljev, se obeta stavka

Ljubljana, 24. maja - Šolski sindikat Sviz je na ministra za izobraževanje, znanost in šport Jerneja Pikala naslovil pismo z opozorili o specifični problematiki t. i. mobilnih učiteljev ter ga pozval k ureditvi njihovega položaja. Ti so pripravljeni izpeljati stavko, če se njihov položaj ne bo končno uredil oziroma začel urejati, so danes sporočili iz sindikata.