Ljubljana, 24. maja - Telekomunikacijska družba T-2 prevzema kabelskega operaterja Inatel. Pogodbo so podpisali danes, posel pa mora odobriti še agencija za varstvo konkurence, so sporočili iz T-2. Vrednosti prevzema niso navedli, so pa poudarili, da bo prevzem obema družbama omogočil številne pomembne sinergije in možnost hitrejše rasti.