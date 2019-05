Celjski policisti zaradi nevarne vožnje in napada nanje pridržali 21-letnika

Celje, 24. maja - Celjski policisti so v četrtek zaradi nevarne vožnje in drugih kaznivih dejanj pridržali 21-letnika. Voznik, doma s šentjurskega območja, je stari znanec policije, med postopkom pa je policiste celo napadel. Zaradi nevarne vožnje, preprečitve uradnega dejanja in suma storitve več tatvin ga bodo kazensko ovadili, so sporočili s PU Celje.