Novakova pred iztekom kampanje za zmernost in proti populizmom

Ljubljana, 24. maja - Nosilka liste NSi na evropskih volitvah Ljudmila Novak je ob izteku volilne kampanje v pogovoru na Facebook profilu stranke izpostavila svojo in strankino konstruktivno politiko in povezovalnost. Populizem, tako levi kot desni, ruši in nima odgovorov, je opozorila in izrazila prepričanje, da bodo slovenski volivci podprli zmerno politiko.